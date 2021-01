Il Mattino – La caviglia fa i capricci, con ogni probabilità Mertens salterà il Parma

L’edizione odierna del Mattino si è soffermata su quelle che sono le condizioni di Dries Mertens, in forte dubbio per la partita contro il Parma. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Arriva la brutta notizia del riacutizzarsi del problema alla caviglia per Mertens. La caviglia infortunata lo scorso 16 dicembre contro l’Inter, fa i capricci. Gli allenamenti della settimana scorsa erano stati incoraggianti, motivo per il quale Gattuso lo aveva mandato in campo sia a Verona che nella ripresa contro lo Spezia. Ma al momento della verità, la caviglia non ha dato le conferme sperate. Anche nella mattinata di ieri, infatti, il dolore non è andato via, e lo staff medico sta valutando il percorso di recupero più opportuno per cautelarlo e farlo tornare in campo in via definitiva. Ecco perché ad oggi la sua presenza domani sera al Maradona contro il Parma appare più un’illusione che una possibilità“.