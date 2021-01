Koulibaly: “Dobbiamo dare di più, abbiamo un gruppo forte, non possiamo più sbagliare partite! Faremo di tutto per raggiungere le altre”

Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal parlando della situazione attuale della squadra e mandando dei messaggi forti a tutti i tifosi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo in un momento un po’ strano. Sembra che siamo in difficoltà. Dobbiamo pensare al campo e dare di più. Capisco la gente quando perdiamo partite come contro il Verona perché abbiamo un gruppo straordinario.

È una delle rose più forti con cui ho giocato. Abbiamo giocatori di talento e di qualità. Dobbiamo essere consapevoli di questo e dare di più.

Il gol contro lo Spezia? In verità non ci ho pensato. Ho visto arrivare la palla veloce di Hysaj e ci ha pensato l’istinto. Sono contento per il gol ma di più per la vittoria. Era importante passare il turno. La fortuna che ho è che faccio sempre bei gol. L’importante è vincere perché voglio vedere la gente gioire.

Il Parma è una squadra che è in difficoltà e farà di tutto per vincere. Noi abbiamo più bisogno di loro di punti.

Il mister sta vivendo bene questi momenti. Ci da fiducia per dare il 100%. Vuole vedere i risultati di quello che sta facendo da 1 anno e mezzo. Non ha dubbi sul gruppo.

Cambia un po’ tra giocare a 2 o a 3 a centrocampo, però tutti i giocatori devono sapere cosa fare. Vogliamo essere la miglior difesa del campionato e ritrovare la solidità.

Le sei sconfitte in campionato? Dobbiamo gestire meglio le partite e dobbiamo avere la mentalità di prendere punti. Dobbiamo saper leggere le partite meglio per non perdere.

Classifica? Io non guardo mai chi sta dietro. Guardo quelle davanti perché le voglio dietro di me. Non possiamo più sbagliare partite. Faremo di tutto per raggiungere le altre.

A me piace giocare quindi mi va bene giocare ogni 3 giorni. Dobbiamo preparare bene tutte le partite a partire da domenica.

Il mio gesto di solidarietà? L’importante è farlo ma non farlo sapere. Tutti i giocatori contribuiscono al bene comune della città.