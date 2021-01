Corbo: “Con Gattuso finirà in maniera traumatica, come con Mazzarri e Sarri”

Antonio Corbo, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando di quello che, secondo lo stesso giornalista, sarà l’epilogo del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Ecco le sue parole:

“Finirà in maniera traumatica, come con Mazzarri e Sarri, mentre Benitez e Ancelotti, uomini con grandi scenari alle spalle, si sono staccati da De Laurentiis in modo un po’ crudo e assai vellutato”.