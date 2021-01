Benevento, rescissione per Maggio: tre club interessati

Christian Maggio ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Benevento. L’ex giocatore del Napoli ha ultimato le pratiche con il club sannita assistito dall’avvocato Giuseppe Bova. Su di lui forte l’interesse di tre squadre in particolare: il Crotone in serie A, l’Ascoli in serie B ma anche il Bari in serie C. Nel caso in cui il calciatore dovesse scegliere la piazza pugliese ritroverebbe la famiglia De Laurentiis.

