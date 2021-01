Strinic ricorda: “Contento di aver giocato a Napoli, ma per Sarri esistono solo 12-13 giocatori”

Ivan Strinic, ex terzino di Napoli e Sampdoria, in un’intervista a Il Posticipo ha ripercorso tutta la sua carriera calcistica. A 33 anni il croato, fermo per un problema cardiaco, ora ha voglia di tornare a giocare. Soffermandosi sulla sua esperienza all’ombra del Vesuvio Strinic ha detto la sua su Maurizio Sarri, suo allenatore a Napoli. Il toscano è reo, secondo il terzino, di non saper sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Come stava a Napoli?

“Benissimo. Quando ero arrivato al Napoli ero felice. Avevo deciso di lasciare Dnipro e l’Ucraina dove era scoppiata la guerra. Il mio contratto era scaduto, il club mi aveva proposto il rinnovo, ma io volevo andare via. E poi sognavo fin da bambino di giocare in Serie A. Mi piacevano il club e la gente, ma ho giocato meno di quanto pensassi. Benitez è andato via sei mesi dopo: con lui avevo giocato quasi tutte le partite, tranne qualcuna per infortunio. Poi è arrivato Sarri, io avevo un problema muscolare all’inizio della stagione e sono rimasto fuori un paio di mesi. Con Sarri è difficile rientrare, giocano sempre gli stessi. Allora ho detto al presidente De Laurentiis e al direttore sportivo Giuntoli che volevo andare via”.

Ha lasciato Napoli perché temeva di perdere il posto in Nazionale?

“Sì. Abbiamo giocato bene come squadra, per la mia carriera però pensavo fosse meglio andare via perché non avevo lo spazio che volevo. Anche il Ct della Croazia me lo aveva detto: giocando poco nel Napoli difficilmente sarei stato convocato. Dovevo scendere in campo: questo è stato il primo motivo che mi ha spinto a lasciare Napoli. Anche altri giocatori avevano avuto lo stesso problema con Sarri: ha 12-13 giocatori di riferimento, gli altri praticamente non esistono per lui”.