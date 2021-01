Gattuso: “Sono cazzuto, se mi gira vado ad allenare in Kuwait”

Gennaro Gattuso è parso contrariato ai microfoni di Rai Sport. Nonostante la vittoria contro lo Spezia infatti il mister ha voluto sottolineare come le voci sul suo futuro siano poco rispettose. L’integrità morale dell’allenatore non può essere la causa di critiche e richieste di dimissioni. Ecco le parole di Gattuso.

“Le voci sul mio conto? Sono un professionista. Tanti mi chiedono le dimissioni, ma non mi dimetto. Sto buttando il sangue. Ma perché dovrei dimettermi? Non dite mai che ho conquistato la quarta semifinale consecutiva della mia carriera. Da calciatore ho vinto tutto e lo farò anche da allenatore. Sono un dipendente della società e se non sono felici dei miei risultati decideranno loro. De Laurentiis? Ha parlato con la squadra e ci ha tranquillizzato. Io sono sereno, ma qui sembra che non abbiamo fatto niente. Se mi girano le scatole me ne vado ad allenare anche in Kuwait. Tutte queste voci mi sembrano assurde”