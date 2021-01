Dionisi dell’Empoli nei radar del Napoli, Auriemma: “Per il futuro piacciono lui, Italiano e Juric”

Il collega Raffaele Auriemma ha parlato dell’ipotetico esonero di Gattuso attraverso un video pubblicato sul proprio account YouTube. Di seguito le parole:

“Io non credo che De Laurentiis decida di mandar via un allenatore perché perde un paio di partite. In una stagione complessa e inedita come questa, in cui può succedere di tutto perché si gioca ogni tre giorni, De Laurentiis può pensare di cambiare allenatore? Se il Napoli vincesse contro la Juventus la partita da recuperare si troverebbe al terzo posto in classifica. È una follia pensare che De Laurentiis, con questi risultati, possa esonerare Gattuso. Io non penso che De Laurentiis voglia riportare da queste parti minestre riscaldate, io credo che lui voglia porre le basi per un progetto a lungo termine con un allenatore molto apprezzato. I nomi sono 3: Italiano, Juric e Dionisi dell’Empoli”.

ECCO IL VIDEO