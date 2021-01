RAI – Gattuso ha lo spogliatoio dalla sua parte. Il rinnovo arriverà dopo Parma e Genoa

Negli studi di Rai Sport ha detto la sua sul mercato azzurro Ciro Venerato, giornalista RAI. Venerato ha svelato retroscena sulla situazione Gattuso e sulle trattative riguardanti il terzino sinistro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ieri sera Gattuso ha ricevuto la fiducia da parte del Presidente e ora, se dovesse vincere con Genoa e Parma, il rinnovo sarebbe la normale conseguenza. Ieri sera lo zoccolo duro dello spogliatoio ha fatto capire che sono dalla parte di Gattuso, ed è questa la differenza rispetto alla questione Ancelotti”.

“Per il mercato in entrata Gattuso vorrebbe un terzino sinistro. Tutto però dipende da Ghoulam: se l’algerino non va via, non può arrivare nessuno. Junior Firpo sembra essere in vantaggio rispetto ad Emerson. Sicuramente il Napoli non prenderà Tavares: 50 milioni sono fuori budget”.