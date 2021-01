La pizza più buona d’Italia è sarda: Danilo Meloni è il miglior pizzaiolo. Secondo posto per Napoli

La pizza è il piatto tipico partenopeo per eccellenza. L’amore per questa pietanza e la sua iconicità hanno istituito in Italia una competizione nazionale con cadenza annuale. Quest’anno a vincere la competizione è stato Danilo Meloni, 27 anni. Originario di Uta, in provincia di Cagliari, il giovane ha battuto oltre 400 rivali, fra cui un 19enne di Napoli e un 33enne di Udine, che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e terzo posto. Meloni ha dedicato la sua vittoria ai genitori: “La dedico a loro. Mi sono stati sempre vicini, hanno sempre appoggiato la mia passione e li ringrazio per questo. Sono il mio punto di riferimento”.

Per via del Covid, la gara si è svolta in parte via web. Sette i giurati, che si sono divisi per recarsi nelle varie Regioni in gara e assaggiare le pizze. “Ho deciso di partecipare perché volevo riuscire a dare il meglio di me e alla fine ci sono riuscito. È stata una bella esperienza per dimostrare di cosa sono capace e sono orgoglioso di come è andata. La vittoria mi ha spinto a voler crescere ancora di più”, ha spiegato Danilo, che ha lavorato per un lungo periodo in Francia. Qui ha imparato a fare la classifica pizza napoletana, tanto che non si aspettava di battere proprio un collega di Napoli. Meloni ha avuto la meglio grazie alla sua pizza con bordi ripieni e farcitura tridimensionale.