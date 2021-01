Fiorentina, Callejòn potrebbe già andare via: torna l’interesse del Granada

Josè Maria Callejòn potrebbe già lasciare Firenze. L’ex Napoli, approdato alla Fiorentina nel corso dell’ultima finestra di mercato, pare non essere incedibile per la società di Commisso. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Firenzeviola.it la dirigenza viola sta riflettendo. Sulle sue tracce ci sarebbe il Granada, club che lo ha cercato anche in estate prima che firmasse per i viola.

Un suo eventuale trasferimento in Spagna durante questo mercato di riparazione, però, resta molto improbabile per due motivi. La Fiorentina dovrebbe tornare sul mercato; poi il giocatore dovrebbe abbassare non poco il suo stipendio per andare in contro alle esigenze economiche del Granada.