De Maggio rassicura tutti: “In ritiro c’è assoluta e totale serenità! False le voci su presunti malumori”

Valter De Maggio nel corso di RadioGoal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato una notizia importante e che dà fiducia in ottica Napoli-Spezia. Secondo il giornalista napoletano i calciatori, ora in ritiro, sono molto sereni ed hanno completa fiducia in Gattuso. Smentisce, quindi, i presunti malumori della rosa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vi do una notizia esclusiva. In ritiro c’è un clima di assoluta e totale serenità, all’interno del gruppo c’è serenità e concentrazione per la gara di stasera, non esistono malumori. Rosa e presidente hanno ribadito la fiducia totale a mister Gattuso”.