Bianchi: “Queste difficoltà a Napoli ci sono sempre state. Quando i dirigenti confermano, l’allenatore è già fuori”

Ottavio Bianchi, storico allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Bianchi si è soffermato sulla situazione del Napoli e sui rischi che corre Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ricordo il mio amico e maestro, Pesaola: questi momenti di difficoltà nella gestione del calcio a Napoli esistono da sempre. Quando i dirigenti confermano la fiducia al mister, vuol dire che l’allenatore è già fuori. Queste chiacchiere, a Napoli, esistono da 60 anni. La società è ottima: i conti giusti valgono uno Scudetto. Ma le situazioni non sono mai cambiate. Allodi combatteva proprio questo. Napoli non è una piazza facile, lo si evince dalla bacheca”.

“Gattuso è stato preso, osannato, fino a sette giorni fa era intoccabile e adesso è messo in discussione. Il mondo è cambiato: i calciatori sono aziende in tutto e per tutto. Non posso dire cose che riguardano lo spogliatoio perché c’è bisogno di viverlo”.