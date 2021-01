SSC Napoli, il report da Castel Volturno: problemi per Petagna

Sul sito ufficiale della SSC Napoli è stato pubblicato il report allenamento di stamattina al Training Center. Gli azzurri si preparano in vista del match di Coppa Italia contro lo Spezia in programma domani sera. Ecco quanto riportato sul sito:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello e al riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e chiusura con lavoro tattico. Petagna ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato“.