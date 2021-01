Napoli-Spezia, sono 24 i convocati di mister Italiano: assenti Nzola, Piccoli e Pobega

Domani alle 21:00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli andrà in scena la sfida tra i padroni di casa e lo Spezia, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla vigilia del match il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano si trova in piena emergenza a causa delle assenze di alcuni degli elementi fondamentali della squadra come Nzola, Mattiello, Ferrer e Piccoli oltre a Pobega e Saponara che restano a casa per proseguire i lavori personalizzati. Turno di riposo anche per il portiere Provedel. Di seguito la lista dei 24 convocati:

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL

DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 27.DEIOLA, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO