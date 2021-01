Fedele: “Gattuso? Non si è mai preso la squadra, andava esonerato prima. Giuntoli? Non decide lui chi prendere, ADL su tutti!”

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex direttore sportivo, ha risposto alle molte domande dei radioascoltatori, rilasciando importanti dichiarazioni in ottica Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sostituirebbe Gattuso o Giuntoli? No, Gattuso doveva essere esonerato già prima. Non si può fare questo balletto, giochiamo con lo Spezia, magari vinciamo e Gattuso ci sta bene. Chi ha competenze nel campo deve fare delle valutazioni precise, io faccio la mia: non è riuscito a prendersi la squadra, non c’è veleno e quindi va esonerato a fine stagione.

Giuntoli non è da Napoli? Il problema nasce al principio. Con ADL tutti sanno che chi decide è lui. Mi rendo conto che qualche acquisto è stato sbagliato ma il presidente interviene sempre in prima persona. Più in là penso dovrebbe cambiare questa situazione ma De Laurentiis è fatto così.

Bakayoko o Veretout? Di Bakayoko non se ne trovano in giro. É stato preso per fare il passaggio di due metri, il calciatore vicino deve essere giusto. L’errore di Gattuso è questo, in quella zona c’è una prateria perché Gattuso li fa giocare in profondità.

ADL padre-padrone? Non è nelle sue corde una gestione manageriale. Lui è abituato così.

Demme? Demme dal punto di vista tattico è il peggiore, sul movimento è quello che si muove di più. Gattuso deve richiamarlo come fa con tutti.

Di Lorenzo deludente? Contro la Fiorentina questi pensieri non c’erano. Quando abbiamo vinto a Cagliari erano tutti bravi. Il momento di delusione deve esserci ma dobbiamo essere coerenti. Quando c’è il risultato positivo è semplice.

Napoli discontinuo? La testardaggine di Gattuso porta a questa situazione. Non bisogna snaturare i calciatori, è una persona eccezionale ma non riesce a leggere le partite. A fine stagione va salutato“.