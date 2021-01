Bargiggia sicuro: “Nella prossima stagione il Napoli ripartirà da un nuovo tecnico: Juric più di De Zerbi!”

Paolo Bargiggia attraverso il suo sito ufficiale si è espresso sulla situazione della panchina del Napoli. L’esperto di mercato ha fatto il punto sulle ambizioni presenti e future, ecco quanto evidenziato:

“Attraverso un colpevole silenzio, De Laurentiis ha fatto crescere la sfiducia intorno al suo allenatore e nel contempo ha intensificato i rapporti con altri tecnici per valutare cosa sarebbe stato meglio fare. Non è un segreto che si sia sentito con Rafa Benitez, ma il rapporto tra i due probabilmente non si era mai spento. Pensare adesso che lo spagnolo possa tornare a Napoli a stagione in corso però non è esatto. Piuttosto se ne riparlerà nella prossima stagione. O, probabilmente nemmeno, perché Benitez ha piani ambiziosi e De Laurentiis invece vuole avviare un nuovo progetto contenendo le spese.

In questi giorni si è parlato anche di Allegri e Spalletti. Il primo lo escludiamo, per adesso e per domani, salvo improvvisi cambiamenti di scena. Spalletti ha ancora un ricco contratto con l’Inter e difficilmente ha voglia di regalare la risoluzione ai neroazzurri visto che si era lasciato malissimo.

Più probabile che nella prossima stagione il Napoli riparta da un nuovo tecnico: ad oggi sembra più, Juric di De Zerbi. Ma intanto, adesso c’è da gestire la stagione in corso“.