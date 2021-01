Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti il passaggio di Fernando Llorente all’Udinese. Carlo Alvino, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha rilasciato un tweet riguardante la partenza dell’attaccante spagnolo, di seguito quanto dichiarato:

“Llorente in partenza per Udine li lo attende la nuova squadra per ultimare la rescissione del contratto e firmare con il suo nuovo club“.

