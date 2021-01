Milik si presenta al Marsiglia: “Voglio dare tutto per dimostrare le mie qualità, sono pronto per giocare”

Dopo l’esordio con sconfitta contro il Monaco, l’ex attaccante del Napoli ora in forze al Marsiglia, Arkadiusz Milik, si è presentato in conferenza stampa parlando a proposito del suo trasferimento. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“So che la squadra sta attraversando un periodo difficile in questo momento, ma è una sfida. Voglio dare tutto per dimostrare le mie qualità, per giocare e per aiutare la squadra a vincere”.

“L’allenatore ha mostrato interesse e io stesso volevo venire. Stavo attraversando un periodo difficile. Quando un giocatore non gioca è sempre molto difficile. Ho letto nei loro occhi che mi volevano, avevano bisogno di un attaccante e questa è una buona scelta per me. L’anno scorso l’OM ha giocato in Champions e l’obiettivo è vincere e riconquistare questa competizione“.

“Sono pronto per giocare. Non ho giocato per diversi mesi e inevitabilmente ho perso un po’ di ritmo, ma mi stavo allenando duramente, spesso due volte al giorno, ma sappiamo che il ritmo arriva con le partite. Spero di essere pronto a giocare 90 minuti il ​​prima possibile”.

“Non siamo in un buon periodo, ma l’atmosfera è buona nel gruppo. Non parlo ancora francese quindi è complicato ma parlo inglese con l’allenatore e con alcuni giocatori non ci sono problemi di comunicazione. Conoscevo alcuni giocatori ma non personalmente. Conoscevo lo stadio, i tifosi e l’allenatore, poi giocare in un club e in una città dove il sole è presente la maggior parte dell’anno è stato importante per me.

“L’atmosfera è davvero bella anche se la partita contro l’OM con il Napoli fu un’amichevole. Entrambe le volte che ho giocato qui ho trovato lo stadio fantastico. So che il pubblico è un vero dodicesimo uomo qui e spero che torneranno presto”.

“Nessuno mi ha detto che è un brutto campionato. Abbiamo visto che l‘OL è andato in semifinale di Champions League la scorsa stagione, il PSG in finale“.