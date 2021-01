GdS – Parma, D’Aversa blocca l’arrivo di Franco Vazquez: chiesto Adam Ounas

Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, avrebbe bloccato l’arrivo di Franco Vazquez in maglia crociata.

Il tecnico dei ducali preferirebbe un altro profilo e ha indicato alla società quello dell’algerino Adam Ounas, di proprietà del Napoli (dove sembrerebbe far ritorno dopo la breve parentesi di Cagliari).

Niente ritorno in Italia, quindi, per El Mudo Vazquez che già pregustava l’aria dello stivale; resterà in Spagna, al Siviglia. Mentre in casa Napoli continuerebbero le operazioni in uscita.