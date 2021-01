TMW – Ritorno di fiamma per Amavi del Marsiglia, il Napoli prende informazioni

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il calciatore Jordan Amavi sarebbe rientrato nel mirino del Napoli, dopo l’interesse da parte dei partenopei nella scorsa finestra di mercato il terzino in forza al Marsiglia sarebbe tornato sulla lista di Giuntoli in vista della sessione di mercato estiva, di seguito quanto detto dai colleghi:

“Sul classe ’94 di Tolone, esterno basso mancino franco-togolese, c’è anche il Napoli. La società allenata da Gennaro Gattuso, avrebbe preso informazioni per l’ex giocatore di Nizza e Aston Villa in vista dell’estate. Amavi andrà in scadenza con l’OM in estate”.