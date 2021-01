Rai, Venerato: “Le carte del rinnovo di Gattuso sono sul tavolo di De Laurentiis, offensivo dire che cerca altri allenatori”

In diretta su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il noto esperto di mercato Ciro Venerato, il giornalista ha tenuto a precisare la posizione del Napoli sulla situazione Gattuso e sulla totale fiducia da parte dello spogliatoio verso il tecnico, di seguito quanto detto:

“Questo è un campionato atipico, il Milan campione d’inverno è stata battuto in casa 3-0, la Juventus data per spacciata con Pirlo è di nuovo lì. Al giorno d’oggi il Napoli non pensa minimamente al cambio di allenatore, certo c’è Benitez libero che ha un rapporto ottimo con De Laurentiis ma al momento no c’è stato alcun contatto. E’ improbabile che si annunci il rinnovo in questo momento, ma le carte sono sul tavolo di ADL. Offensivo dire che ADL cerchi altri allenatori.

Non si può dire che non ha lo spogliatoio in pugno, io parlo tutti i giorni con i procuratori dei giocatori e vi confermo che lo spogliatoio al 99,9% insieme al tecnico, va bene tutto ma le falsità no.

De Laurentiis è una persona che pondera le cose, oggi è adirato, però non è un uomo che si fa guidare dalla piazza. Ad oggi Gattuso è più che solido, il contratto è pronto è sarà annunciato dopo la fine della sessione di mercato.”

“Giuntoli è un direttore sportivo che ha dato al Napoli 250 milioni di gestione, quando è arrivato ha trovato molti cadaveri che ha piazzato, ha fruttato quattro qualificazioni Champions ed uno scudetto morale. Quando è stato scelto Sarri tutti pensavano che fosse stata un’idea di De Laurentiis ma la scommessa Sarri fu presa dallo stesso Giuntoli.”