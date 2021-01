Pistocchi: “Ieri ho visto una difesa imbarazzante, al Napoli serve urgentemente un leader come lo era Albiol”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale, di seguito l’analisi del collega sulla prestazione offerta dagli uomini di Gattuso nel match del Bentegodi:

“Ieri ho visto un Napoli in fase difensiva imbarazzante, ho visto Di Lorenzo che invece di accorciare sull’attaccante andava per fatti suoi, i due centrali erano molto in difficoltà e posizionati malissimo sul primo gol. Il Napoli può lottare con le grandi solo se esprime un calcio come quello con Sarri, questa società ha anche investito tanto ma molti dei giocatori non giocano mia. Ieri è stata in balia dell’avversario. Il Napoli ha bisogno con urgenza di un leader difensivo, come lo era Albiol, le squadre importanti si formano con tre leader uno per reparto”.