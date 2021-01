DALL’INGHILTERRA – Sirene dalla Premier League: Tottenham su Maksimovic! I dettagli

Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli arrivano dall’Inghilterra. La notizia riportata da calciomercato.com riguarda il difensore Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno. La squadra inglese interessata al difensore serbo è il Tottenham di Mourinho.

Suonano le sirene inglese per Nikola Maksimovic, difensore serbo del Napoli. Il Tottenham ha messo gli occhi sul classe ’91, in scadenza di contratto a giugno, pronto a soddisfare le richieste economiche. Il Napoli dal canto suo, vorrebbe monetizzare e ha chiesto 9 milioni alla società londinese per portarlo subito in Inghilterra.