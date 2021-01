Cassanata a Madrid: “Facevo schifo! Dopo una litigata con Capello presi direttamente la Nutella”

Attraverso il canale ufficiale Twich di Bobo Vieri, è intervenuto Antonio Cassano. L’ex fantasista ha parlato di alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera da calciatore e nello specifico del passaggio al Real Madrid. Ecco quanto evidenziato:

“A Madrid quando arrivai persi 12 kg, poi arrivò Cannavaro e li ripresi (ride, ndr). Al Real avevamo come sponsor la Nutella: ogni mese ci regalavano 5 kg di nutella. In estate arrivò Capello, feci due goal nelle prime due e mi sentivo il re del mondo. Poi mi sostituì a fine primo tempo con il Lione e ci litigai a Jerez de la Frontera. In sette mesi presi 14 kg, mangiavo la nutella dal boccale e non facevo nulla, facevo altamente schifo“.