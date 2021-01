Ranieri: “Lo stadio vuoto è un fattore da tenere in considerazione. Si sente tutto, anche per questo mi hanno espulso due volte”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, nel post partita della gara con il Parma ha parlato ai microfoni di Sky tornando sull’argomento dei tifosi allo stadio e sulla differenza di giocare in uno stadio pieno al cospetto dei propri tifosi. Ecco le sue parole:

“Lo stadio vuoto è un fattore da tenere sempre in considerazione, sia in fase d’attacco che in fase difensiva, la carica del pubblico ti carica tantissimo. All’inizio l’assenza del pubblico la sentivo molto personalmente, ora col passare del tempo un po’ mi sto abituando.

A dir la verità per noi allenatori lo stadio vuoto è anche una cosa buona si sente tutto e i messaggi dalla panchina arrivano chiari ai giocatori in campo, anche per questo mi hanno espulso due volte ci sono momenti in cui ti inc..zi e senza pubblico l’arbitro ti sente“.