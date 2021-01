Gattuso in conferenza: “Il Verona ci ha surclassato. Insigne? Deve voltare pagina, abbiamo bisogno di lui. Siamo lì, ce la giochiamo”

Al termine di Verona–Napoli che ha sancito la sesta sconfitta in campionato per gli azzurri, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza. Il mister ha analizzato la partita persa a Verona, ecco quanto evidenziato:

Cosa è successo oggi alla squadra? “Il piano gara era andare più spesso in verticale e nel primo tempo l’abbiamo fatto bene. Nel secondo non l’abbiamo mai fatto, ci siamo fatti male da soli con le palle perse. Loro cercavano il contatto, è il loro pane e ci hanno surclassato fisicamente“.

Avete pagato la partita di Supercoppa? “Sarebbe facile trovare degli alibi, anche con qualche partita in più. La squadra alla prima difficoltà non riesce a dare lettura al pericolo e la responsabilità è anche mia“.

Siete discontinui? “Ci manca la qualità, si può parlare di moduli ma il problema è come interpretiamo le partite. A tratti facciamo cose buone e a tratti no”.

Lozano è la nota positiva? “Lo è da tanto tempo, riesce a fare l’uno contro uno e a spaccare le difese avversarie. Oggi in tanti hanno giocato sotto le loro possibilità ma siamo lì, possiamo giocarcela. Ci serve continuità di testa e prestazioni”.

Insigne? “Sono contento che la gente gli stia vicina, è il capitano. Fin qui ci ha dato una grande mano. Oggi non è stato brillantissimo, deve voltare pagina perché abbiamo bisogno di lui!”.