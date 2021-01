UFFICIALE: Benitez lascia il Dalian. L’annuncio del tecnico sul proprio profilo ufficiale

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, dopo un anno e mezzo decide di lasciare il Dalian, società cinese che milita nella massima serie. Non sarà più dunque l’allenatore di Marek Hamsik. Ad annunciarlo è lo stesso tecnico spagnolo sul proprio sito ufficiale:

“Sfortunatamente, come molte cose accadute l’anno scorso, il virus COVID-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff tecnico non continueremo ad allenare al Dalian People’s Professional Football Club. E’ stata un’esperienza meravigliosa, per la quale vorrei ringraziare tutti, gli allenatori, lo staff medico e la dirigenza del club, nonché i nostri giocatori. Vorrei ringraziarli per aver messo al primo posto il loro impegno, per il loro sostegno durante il nostro mandato e il loro lavoro estremamente duro.

Per tutti noi, l’epidemia è ancora in corso. Quando questa decisione è stata presa, sostenere la nostra famiglia è sempre stata la nostra priorità. Dietro di noi, in Cina, specialmente a Dalian, questa grande città, abbiamo lasciato molti amici e bei ricordi. Cerchiamo di apprendere e comprendere una nuova cultura, utilizzando nuovi metodi per diffondere un concetto di calcio più professionale ed europeo. Credo che i metodi che abbiamo lasciato possono consentire alla squadra di proseguire con i loro successi. Da quando siamo arrivati ​​qui, la prima squadra è stata ringiovanita gettando le basi per il futuro. Vi saluto con tristezza, ma allo stesso tempo credo che il futuro del Dalian Professional Football Club sia luminoso.

In bocca al lupo,

Rafa Benitez”.