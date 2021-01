Repubblica: Mertens non è ancora al meglio, ha rimediato un altro colpo alla caviglia

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Victor Osimhen, dopo esser risultato negativo al tampone, oggi sarà in campo a Castel Volturno per allenarsi. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Gattuso ne ha bisogno: Mertens non è ancora al meglio e in Supercoppa ha rimediato un nuovo colpo alla caviglia in occasione proprio del rigore. Ieri si è limitato a lavorare in palestra, quindi il solo Petagna non può supportare da solo il peso dell’attacco con un calendario così fitto di impegni”