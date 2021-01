Repubblica – Contro il Verona due o tre cambi, idea Rrahmani per far rifiatare Manolas

Sfida decisiva per il Napoli quella di domani contro il Verona. Gli uomini di Gattuso, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, devono rispondere sul campo con una grande prestazione e con i tre punti. Per questo motivo, come riportato da Repubblica, il tecnico calabrese cambierà pochissimo della formazione che scenderà in campo contro l’undici di Ivan Juric. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Due o forse tre cambi: Meret in porta, Hysaj sulla sinistra e la tentazione Rrahmani che potrebbe far rifiatare Manolas proprio a Verona, dove si è messo in luce nella scorsa stagione. Obbligati i mediani (Bakayoko-Demme) e le scelte davanti. Zielinski, Insigne e Lozano sono certezze, Osimhen dovrà ridiventarlo”.