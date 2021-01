Marsiglia, Milik: “Non parlo del Napoli, sono concentrato sul Marsiglia. Mi hanno voluto veramente”

Area Milik, attaccante che ha ufficialmente lasciato il Napoli in prestito con obbligo di riscatto, si è presentato ai microfoni ufficiali del Marsiglia, squadra francese che ha deciso di puntare fortemente su di lui. Ecco le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Marsiglia:

“Sono molto emozionato, molto felice di essere qui. Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto dai tifosi del Marsiglia. Sono molto felice ed emozionato. E’ un momento speciale, una nuova squadra e una nuova avventura. Non vedo l’ora di giocare per l’Olimpique di Marsiglia!

Se conoscevo il Marsiglia? Certo, il club e la sua storia. Uno stadio fantastico. Già ho giocato un paio di volte al Velodrome, sia con la Nazionale polacca in Euro 2016 sia in amichevole col Napoli. E’ un grande club con grande storia, tanti grandi giocatori hanno giocato qui: è in un momento difficile e lo so, ma è un buon team anche quello di quest’anno. Le difficoltà fanno parte del calcio, aspetto momenti migliori e più felici. Voglio mettermi in mostra e dare il massimo. È una nuova esperienza, qui mi volevano davvero.

Se ho parlato con l’allenatore Villas-Boas? Sì, certamente. Ho parlato anche con direttore sportivo e presidente. Abbiamo avuto ottime conversazioni. Sono felice di essere qui. Mi hanno voluto veramente. In particolare mi hanno voluto allenatore e direttore. Sono davvero felice, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni.

Hai seguito le partite dell’OM di questa stagione? Sì, è una buona squadra anche se gli ultimi risultati non sono stati dei migliori. Le aspettative qui sono alte, i tifosi si aspettano grandi cose e le vittorie, quando non arrivano ecco le critiche. Arriveranno le vittorie, sono sicuro.

Che contributo pensi di dare alla squadra? Sono un attaccante, voglio fare il mio lavoro, voglio segnare gol e aiutare la mia squadra a vincere.

Ligue One? E’ dura qui, in Italia si pensa più alla tattica. In Francia è più un gioco fisico. Sarà dura, ma mi sento pronto, voglio aiutare la mia squadra.

Non hai giocato in questa stagione col Napoli, come ti senti fisicamente? Fisicamente sto bene, ho giocato alcune gare con la nazionale polacca. Sono concentrato sul mio futuro e sul presente all’OM, non parlo di altro.

Obiettivi? Qualificarci per la Champions League!

E agli Europei, ci pensi? Ovviamente, ma è fra sei mesi. Ci sarà tempo per pensarci. Adesso la mia priorità è il Marsiglia. Voglio aiutare la squadra, allenarmi bene e mostrare le mie qualità, e divertirmi giocando a calcio.

Messaggio ai tifosi? Certo, i tifosi ci mancano tanto, a causa della situazione Covid. So che i tifosi sono la forza del Marsiglia. Con uno stadio pieno, facciamo grandi cose. Senza, è più complicato. Ma prometto ai tifosi di dare il mio meglio in campo!”.