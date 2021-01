GDM – Sfumato Llorente, il Benevento stringe per Eder

Come riportato sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il Benevento, dopo aver corteggiato a lungo Fernando Llorente, ha deciso di puntare forte su Eder, dopo che l‘attaccante spagnolo in uscita dal Napoli ha deciso di accettare l’Udinese, con cui si dovrebbe chiudere definitivamente la trattativa lunedì. Il Benevento dunque anche oggi ha intensificato i contatti con l’entourage dell’attaccante italo-brasiliano ex Inter e Sampdoria per regalare ad Inzaghi un profilo di esperienza a lui molto gradito.

