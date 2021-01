Villas Boas: “Milik non sarà titolare, non gioca da luglio!”

In vista del prossimo match che vedrà impegnato l’Olympique Marsiglia contro il Monaco, il tecnico dell’OM, Villas Boas, ha parlato a proposito del nuovo acquisto, Arek Milik, in conferenza stampa. Di seguito, le sue parole:

“Sono contento dell’arrivo di Milik, cercavamo dall’estate un giocatore in quel ruolo, ci darà maggior presenza in area di rigore. Contro il Monaco sarà convocato ma non giocherà dall’inizio. Vediamo se riusciremo a concedergli qualche minuto nel finale, ma negli ultimi tempi non ha giocato a Napoli e ha bisogno di tempo per ritrovare il ritmo partita. Per ora non sarà il titolare perché non gioca da luglio“