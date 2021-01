SKY – Domani mattina Osimhen si sottoporrà alle visite d’idoneità poi sarà a disposizione di Gattuso”

Le ultime notizie in casa Napoli hanno riguardato la negatività al tampone di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo 21 giorni, è guarito dal Covid ed è pronto a ritornare a Castel Volturno. Massimo Ugolini, collega di Sky in collegamento dalla sede in cui si allenano gli azzurri, ha riferito le ultime sull’attaccante nigeriano, ecco quanto evidenziato:

“Domani mattina Osimhen svolgerà le visite di idoneità e tornerà a disposizione di Gattuso. In seguito si presume che seguirà un allenamento personalizzato. Intanto la squadra domani mattina si sottoporrà ai tamponi, poi alle 15 allenamento e partenza per Verona. Osimhen non andrà. Attenzione che l’attaccante si riaggrega al gruppo per lavorare e magari farsi trovare pronto per qualche minuto in Coppa Italia contro lo Spezia“.