Lozano intervista – Hirving Lozano è senza ombra di dubbio uno dei calciatori che ha fatto meglio in questo inizio di stagione per il Napoli. Il messicano sta incantando da ottobre, diventando una pedina imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Dopo un’annata tra alti e bassi, complice anche un ambientamento non facile ed un gruppo squadra non coeso, il numero 11 si sta ormai affermando come uno dei giocatori migliori nel suo ruolo. Oltre all’impressionante velocità che lo contraddistingue, Lozano ha anche segnato ben 8 gol in campionato, 1 in Europa League ed 1 in Coppa Italia. Quest’oggi l’esterno azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Clima nello spogliatoio? Il momento è difficile, ma il gruppo è unito e stretto intorno al capitano. Una finale si vince e si perde, ma nulla è perduto. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo ancora tante competizioni”.

“Cosa è cambiato per me in questa stagione? All’inizio ho parlato con Gattuso e mi ha spiegato cosa volesse. Col tempo ho avuto l’opportunità di dimostrare cosa so fare, ed ora l’importante è fare bene”.

“Obiettivo in campionato? L’obiettivo è vincere sempre, in casa o in trasferta. Il campionato è lungo e bisogna pensare partita dopo partita. Tutto è possibile quest’anno. Anche lo scudetto? Come dice sempre il mister, in un anno così difficile tutto è possibile e per questo dobbiamo dare il massimo”.

“Europa League? Obiettivo importante, affronteremo il Granada che è una squadra pericolosa. Cercheremo di fare più strada possibile”.

“La mia famiglia? Per me è sempre stata importante, in qualsiasi momento, in particolare l’anno scorso. La loro presenza mi dà grande sostegno e grazie a Dio posso contare su di loro”.

“Feeling con Insigne? Cresce sia in campo che fuori. Stiamo facendo bene, il rapporto migliora sempre di più”.