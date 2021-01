SKY – Accordo totale tra Napoli ed Udinese per Llorente: fumata bianca prevista lunedì

Il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, riporta sul sul portale le ultime di calciomercato in casa Napoli. Di seguito le sue parole:

“Llorente si prepara ad una nuova avventura in Serie A dopo l’accordo raggiunto tra Napoli ed Udinese per il trasferimento in Friuli dell’attaccante che ha dato il suo ok definitivo. La chiusura dell’operazione è fissata per lunedì dato che il Napoli ha chiesto di tenere Llorente fino a domenica (quando i partenopei saranno impegnati in trasferta contro il Verona). L’arrivo di Llorente sblocca anche il passaggio di Lasagna al Verona, altro trasferimento che si chiuderà lunedì”.