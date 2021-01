Sportitalia – Dzeko fuori rosa dopo una lite con Fonseca: le ultime

Dopo la controversa partita di Coppa Italia contro lo Spezia, secondo il giornalista Alfredo Pedullà si sarebbe creata una frattura tra Fonseca ed Edin Dzeko a tal punto che se l’allenatore dovesse rimanere sulla panchina giallorossa, l’attaccante dovrebbe lasciare la Capitale.

Le parole del collega esperto di calciomercato a riguardo: “Quando Fonseca ha invitato Dzeko a prepararsi per entrare, eravamo alla fine dei tempi regolamentari, la reazione del bosniaco è stata piccata della serie ‘finalmente hai deciso?’. Una situazione che il giorno dopo in allenamento è trascesa al punto che c’è stato un durissimo confronto che ha sfiorato momenti difficili da gestire. Da quel momento Dzeko è praticamente fuori rosa“

In caso di addio potrebbe quindi tornare percorribile la pista Juventus, squadra al quale il numero 9 era in procinto di trasferirsi già in estate. Parere discordante quello di Romeo Agresti che, invece, tramite tweet sostiene che il bosniaco non sia un obiettivo della Juventus. Ore calde quindi sul fronte mercato in vista del rush finale.