RAI – Niente clausola anti Italia per Milik. La cessione di Llorente dipende da Osimhen

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Milik è vicinissimo al Marsiglia, manca l’ultimo step e visto che parliamo di Arek, le visite non sono roba da poco. Nella nottata di ieri è stato definito tutto: la cifra totale è di 13 milioni di euro ripartiti in: 8 milioni netti più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Il diritto di rivendita è salito al 25%. Il giocatore ha fatto dei passi indietro anche sullo stipendio: la base fissa sarà 2,7 milioni di euro più i bonus. Non ci sarà una clausola anti-Italia.

Llorente alla Juve è possibile solo se i bianconeri verseranno un contributo in più rispetto alle altre. Per lo spagnolo il Napoli si è concesso una settimana di tempo e l’ha comunicato anche agli agenti. Tutto è legato ad Osimhen. Se il nigeriano rientrerà in campo dopo la negatività al COVID-19 entro i primi di febbraio, il Napoli cederà Llorente. In caso contrario, lo spagnolo andrà via a scadenza. Lui gradirebbe la Juventus ed il Bilbao. Meno gradite le destinazioni Udine e Benevento“.