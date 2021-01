Cristiano Ronaldo: “Trofeo importante per la squadra. Scudetto ancora possibile”

A fine partita Cristiano Ronaldo, eletto MVP nella vittoria della Juventus sul Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni RAI. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La partita è stata sofferta, il campo non era in ottime condizioni. La squadra ha tenuto bene, vincere era importante per tenere alto il morale. Questo titolo darà fiducia per le prossime partite. Scudetto? Tutto aperto, possiamo vincere sicuramente anche se Inter e Milan sono forti”.