Pirlo: “Sono contento di aver vinto, la squadra ha avuto la reazione che volevo”

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha commentato la vittoria della Supercoppa su RaiSport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono contento di aver vinto, ringrazio tutti i miei ragazzi. Stasera abbiamo avuto determinazione, sono contento di rappresentare la Juve. Dispiace per Rino, ma ora facciamo un lavoro diverso. Volevamo dimostrare di non essere quelli visti contro l’Inter, la determinazione ci ha dato qualcosa in più. Con Rino? Solo abbracci”.

“Cuadrado? Fortunatamente è stato asintomatico e si è allenato a casa. Si è allenato 15 gioeni ed ha tenuto fino alla fine, c’è da fargli i complimenti”.

“Arthur? Ha giocato prima quando è stato bene, anche se veniva dall’inattività del Covid. Post infortunio è tornato, l’altra sera era stanco ma oggi ha dimostrato il suo valore. Ha lasciato costruire Bentancur, ci dà equilibrio”.

“Cambiamenti tattici? La strada che vogliamo portare avanti è quella vista stasera. Purtroppo ci sono sempre tanti indisponibili ma il gruppo mi segue. Stasera c’è stato attaccamento alla maglia, voglia di vincere, abbiamo avuto critiche ingenerose”.

“Mandzukic? A loro può servire, ha caratteristiche ben definite ed è un buon acquisto. Critiche per me? Non c’è niente di nuovo, è parte del gioco”.