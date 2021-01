Gattuso: “Non rimprovero nulla alla squadra. Siamo stati sfortunati ed il campo non era perfetto. Insigne? Deve guardare avanti”

Nel post partita della gara di Supercoppa persa con la Juve, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Rai1. Il mister del Napoli si è espresso sulla prestazione dei suoi giocatori, ecco quanto evidenziato:

“Ringrazio i giocatori, abbiamo giocato con un po’ di timore soprattutto nel primo tempo. I rigori si possono sbagliare, sicuramente potevamo fare qualcosa in più ma non rimprovero nulla.



Cosa hai detto ad Insigne? Ci sta sbagliare un rigore, ci sta avere sfortuna. Se guardiamo ai due episodi di Lozano dico che siamo stati sfortunati. Abbiamo perso tutti insieme. Bisogna alzare la testa e andare avanti, pensare al Verona.



È mancato coraggio in mezzo al campo? É stata una partita a scacchi, ci siamo rispettati molto. Non siamo stati tecnicamente perfetti né noi né loro. Cercavano la verticalizzazione con i centrali e ci hanno trovato poche volte scoperti. Hanno vinto sugli episodi.



Hai visto lo stesso spirito della Coppa Italia? 7 mesi fa, la partita è stata uguale, abbiamo sofferto di più anzi. Non ricordo azioni pericolose della Juve, siamo stati sfortunati sul primo goal. La squadra è viva, ha fatto quello che doveva fare. Non posso rimproverare nulla, ci sta che qualche giocatore la sente più degli altri. Era difficile giocare su questo campo, non è una scusa, ma non si palleggiava come volevamo“.