DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI – Settimana ricca di impegni per gli appassionati di calcio. Oltre alla Serie A, a farci compagnia in questa settimana della seconda metà di gennaio ci sarà anche la finale di Supercoppa! Juventus e Napoli, ancora una volta, scenderanno in campo per aggiudicarsi il trofeo. Gli azzurri dopo aver conquistato una vittoria di misura contro la Fiorentina si appresteranno ad affrontare i bianconeri nel primo scontro diretto di questa stagione. La partita si giocherà mercoledì 20 gennaio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri giungono da una strepitosa vittoria rimediata contro la Fiorentina per 6 reti a 0, la carica che serviva per giungere ad un incontro con l’avversaria numero uno. Il Napoli ha avuto un rendimento altalenante in campionato ma sembra che si stia indirizzando verso la giusta via. La recente vittoria ha permesso agli azzurri di schizzare al terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma, e di superare la Juventus al momento relegata al quinto posto. Nelle ultime cinque partite giocate, la compagine di Gattuso ha totalizzato un numero di quattro vittorie e una sola sconfitta, quella rimediata in Serie A contro lo Spezia.

La Juventus giunge allo scontro con gli azzurri dopo una dura batosta in Serie A, la sconfitta rimediata nel corso dell’ultima partita giocata contro l’Inter che si è conclusa per due reti a zero. I bianconeri si trovano al momento alle spalle del Napoli e della Roma, al quinto posto con 33 punti in classifica. Il rendimento nelle ultime cinque partite è del tutto positivo, la Juve conta infatti quattro vittorie e una sola sconfitta, proprio come gli azzurri. Quell’ultima sconfitta, tuttavia, potrebbe pesare sulla resa psicologica della squadra e pertanto non andrebbe sottovalutata.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Juventus Napoli

DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI

Juventus-Napoli sarà, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana, è un’esclusiva Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro su Rai 1.

Juventus–Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.