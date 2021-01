Rai: “Clausola anti Italia per Milik, il calciatore non potrebbe tornare in Italia per i prossimi tre anni”

Il noto esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni della radio ufficiale, riflettori puntati sulla vicenda Milik che sembrerebbe vicina alla conclusione ma al Napoli non basta, chiesta clausola che imporrebbe al calciatore polacco di non poter tornare a giocare in Italia, di seguito quanto detto:

“Ieri sera Napoli e Marsiglia hanno trovato l’accordo, 9 milioni netti per il cartellino piu 4 milioni di bonus facilmente raggiungibili e il 20% sulla rivendita del calcatore, prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza con il club francese. Il Napoli chiede a Milik di sottoscrivere col Marsiglia una clausola anti Italia, ma che io chiamerei tranquillamente anti Juventus, che obbligherebbe il giocatore a non poter firmare per una squadra italiana per i prossimi tre anni. “

“Zaccagni è una certezza il Napoli lo vuole e le due società sono già avanti nella trattativa, è stata anche piazzata un’offerta di 10 milioni. Dimarco interessa a Giuntoli, ma così come altri terzini per giugno, in questa lista potrebbe rientrare anche Tierney ma ha un costo molto alto.“

“Tavares e Mendes ? Ci sono dei prezzi molto alti credo sia difficile portarli a Napoli.”