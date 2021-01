È stata ufficializzata la sestina arbitrale per il match di mercoledì, sarà Paolo Valeri di Roma ad arbitrare la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, partita in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Assistenti di linea Bindoni e Del Giovane, quarto uomo Mariani con Di Bello al VAR e Paganessi AVAR.

PAOLO VALERI ARBITRA JUVENTUS-NAPOLI DI SUPERCOPPA ITALIANA

Il fischietto romano torna ad arbitrare Napoli e Juventus dopo la direzione discutibile avvenuta nella semifinale di andata di coppa Italia del 28/02/2017, prestazione del direttore di gara che fu così discussa da costringere il Napoli ad interrompere il silenzio stampa imposto dalla società dopo la partita contro il Real Madrid. Dopo la partita, infatti, Cristiano Giuntoli esplose di rabbia ai microfoni di Rai Sport. “Ci sembrava il caso di fare complimenti pubblici ai ragazzi. Le decisioni arbitrali non sono state discutibili ma vergognose. Questo fa male al calcio italiano”, disse al termine della gara.

VALERI ARBITRO JUVENTUS-NAPOLI 28 FEBBRAIO 2017

Molti gli episodi incriminati quella notte allo Stadium di Torino: uno su tutti il mancato rigore concesso al Napoli per atterramento in area di Albiol. L’arbitro lasciò correre e sul capovolgimento di fronte concesse un dubbio penalty ai padroni di casa. Cuadrado, infatti, fu atterrato da Reina che sembrò colpire il pallone. Fu concesso il rigore e il Napoli esplose. Finì 3-1: per il Napoli aveva aperto Callejon, poi il doppio rigore di Dybala e il tris di Higuain. Al ritorno, il 5 aprile, fu 3-2 per gli azzurri, ma non bastò per accedere in finale.

Giuntoli pose fine ad un silenzio che, quel 28 febbraio 2017, durava da circa due settimane. De Laurentiis dichiarò il silenzio stampa dopo la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid il 15 dello stesso mese.

SUPERCOPPA ITALIANA DOHA 2014

C’è anche un precedente positivo che coinvolge però Valeri e il Napoli. Il 22 dicembre 2014 è una data impressa saldamente nella memoria dei tifosi azzurri: a Doha il Napoli batté ai rigori proprio la Juventus, proprio in Supercoppa. E, come mercoledì, anche allora il fischietto romano diresse la partita. Una gara intensa e combattuta in cui prevalse la squadra di Benitez ai rigori.

La scelta di designare Valeri non può essere oggettivamente criticata: si tratta di uno degli arbitri con maggiore esperienza all’interno del roster a disposizione del designatore Rizzoli. La speranza è che a livello personale disputi una prestazione migliore rispetto a quella del 28 febbraio 2017.

l