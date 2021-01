Pirlo mastica amaro: “Deluso della sconfitta, non potevamo fare una partita peggiore”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così a fine partita dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport:

SCONFITTA – “Abbiamo sbagliato fin dall’inizio l’atteggiamento, così diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati passivi e il rischio è questo. Abbiamo avuto paura, eravamo timorosi. Quando non hai in mano la partita loro diventano devastanti. Non potevamo fare una partita peggiore di questa”.

ARRABBIATO – “Si sono arrabbiato perché bisogna sempre metterci voglia e foga agonistica. Noi non l’abbiamo messa ed è finita così”.

TATTICA – “Ronaldo si muove su tutto il fronte, era più sulla destra perché pensava di avere più spazio da Bastoni. Abbiamo sbagliato anche sui loro inserimenti”.

AMBIZIONI – “Rimangono le stesse, in un lungo percorso capita. Non può capitare però questo atteggiamento perché siamo stati troppo timorosi”.