Gattuso in conferenza stampa: “Non c’è alcun problema con la squadra! Supercoppa? Non partiamo battuti”

Gennaro Gattuso ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita per commentare Napoli-Fiorentina. La prestazione degli azzurri è stata devastante, ed il 6-0 rifilato ai viola può far tranquillizzare i tifosi in vista della sfida di Supercoppa. Mercoledì, infatti, ci sarà la sfida in gara secca, contro la Juve, valida per il trofeo. Ecco quanto evidenziato dalla conferenza.

“Abbiamo giocato un’ottima gara, rendendo facile una partita che non lo era affatto. Loro hanno attaccato bene anche se noi siamo stati bravi a concedere poco. Problemi con la squadra? Non è vero! Ho semplicemente avuto dei confronti con i miei ragazzi, com’è giusto che sia, per migliorare rendimento e mentalità. Succede dappertutto. Il pranzo? La lettura era facile, sono stato calciatore e conosco certe dinamiche. Spero di poter ripetere questo tipo di esperienze. Fabiàn? Devo fare i complimenti allo staff medico per l’efficienza e la qualità del servizio, abbiamo fatto un giro di tamponi a mezzanotte. Supercoppa? Sarà una partita importante, è un trofeo. La Juve è abituata a questo tipo di sfide, ma noi non partiamo sconfitti”.