Approvata la raccolta fondi per costruire la statua di Maradona: tutti i dettagli

E’ stata approvata ieri in giunta, su proposta dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo e dell’Assessore allo Sport Ciro Borriello, una delibera per l’istituzione di una “Raccolta fondi attraverso la procedura del crowdfunding per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona”

La procedura, che avverrà parallelamente con la manifestazione promossa dagli assessori, attraverso la quale l’amministrazione intende raccogliere le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando Maradona nei pressi dello stadio, prevederà versamenti spontanei sul conto corrente dedicato al Comune di Napoli denominato “Fondo comunale solidarietà Il cuore di Napoli”, codice IBAN IT39H0306903496100000300114 con la seguente causale “Realizzazione di un’opera d’arte in memoria di Diego Armando Maradona”.

La manifestazione di interesse, già pubblicata sul sito web del Comune di Napoli sia in italiano che in inglese, avrà l’obiettivo di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo. I progetti saranno poi valutati da una commissione composta dai due Assessorati, da autorevoli esponenti cittadini del settore dell’arte e della cultura e da rappresentanti del mondo dello sport e delle tifoserie.