De Luca oggi – Vincenzo De Luca, governatore della Campania, come di consueto ha tenuto una diretta Facebook per parlare ai suoi concittadini. Il governatore ha parlato di vaccini, prevenzione e situazione attuale della Campania in ottica Covid.

LEGGI ANCHE: Campania zona gialla, riaprono i musei.

“Questa crisi di governo è vergognosa, i problemi sono già tanti. Dobbiamo noi restare concentrati sui nostri obiettivi: campagna di vaccinazione e utilizzo di fondi europei er sviluppare lavoro”.

“Per il Covid c’è stato un aumento sensibile di contagi. Quindi rinnovo l’appello ad avere un comportamento responsabile. Siamo in zona gialla ma non possiamo fare la ricreazione: con comportamenti irresponsabili, tra due settimane la Campania sarà tutta chiusa. Abbiate il massimo senso di responsabilità: mascherina, igiene, no agli assembramenti. La zona gialla potrebbe buttare al vento i nostri ultimi due mesi”.

“Il Governo mantiene le zone e i provvedimenti parziali, sebbene noi crediamo che ci voglia un unico decreto con deroghe per zone rosse. Ho sentito di zone bianche, ma con questi chiari di luna mi sembra assurdo. Chiedo massimo rigore. La campagna di vaccinazione sta dando risultati straordinari. Siamo la prima regione per numero di vaccinazioni percentuali, sebbene abbiamo ricevuto meno vaccini di altre regioni. C’è stata una distribuzione non ragionevole o accettabile. Abbiamo avuto grande efficienza”.

“Ho saputo di un giornalista della RAI che ha fatto brutta figura per tentare di parlare male di Napoli. In Germania siamo stati eletti i migliori dell’Italia e addirittura meglio di alcune zone della Germania stessa. 85,5% di somministrazione, abbiamo sovvertito l’ordine Nord e Sud Italia. A fine gennaio avremo vaccinato 180000 cittadini campani, e completeremo tutto ciò a febbraio. 102% di vaccinazioni? Siamo riusciti a ricavare un vaccino in più da ogni fiala, come detto dal Governo. A febbraio avremo ospedali sicuri, ma per la popolazione siamo a livelli molto limitati”.

“Obiettivo? Campania prima regione d’Europa ad uscire dall’epidemia. Voglio una sfida quasi folle per essere i primi ad uscire dall’epidemia. Sarà difficile, organizzazione al limite della pazzia, ma raggiungeremo quest’obiettivo entro dicembre 2021. A marzo altre 200000 persone campane saranno vaccinate”.

“Il virus ci ha tolto due anni di vita, ma con vaccino ed organizzazione torneremo a riprendercela. Chiedo però aiuto e collaborazione. L’obiettivo è riprenderci la nostra vita. In Campania complessivamente 340000 vaccini a gennaio. Abbiamo bisogno in totale di 8400000 dosi per vincere la guerra”.

“Sulle scuole avremo un maggior numero di studenti ma vorremmo attuare un’operazione di screening generale. C’è bisogno di ordine, nonostante le richieste. Se entro l’estate riusciamo a vaccinare tutti gli albergatori potremmo avere una campagna propagandistica per il turismo estivo. Ma se ci si pensa, tutto è una priorità”.

“Daremo una card, per chi lo vorrà, a chi ha fatto la doppia vaccinazione. Avrà tanti vantaggi, basterà avvicinare il retro della card ed il codice QR, collegata alla piattaforma sanitaria regionale. La card è del tutto anonima, è un altro elemento di eccellenza campana. Gli effetti indesiderati del vaccino cambiano da persona a persona: capitano dolori alle articolazioni, fastidi, qualche linea di febbre. Ma niente di grave”.

“I soldi dell’UE devono arrivare al Sud e noi faremo di tutto perché arrivino. Ci sarà una svolta produttiva e di mentalità, risolvere problemi ambientali”.