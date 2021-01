Ounas potrebbe già lasciare Cagliari: c’è l’interessamento del Parma

Adam Ounas è al centro di vari tormentoni di mercato. L’esterno algerino, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà del Napoli, non ha avuto un buon impatto col mondo rossoblu. Solo 7 presenze per lui e nessun gol, ed indietro nelle gerarchie rispetto a Sottil, potrebbe lasciare Cagliari già in questa sessione di calciomercato.

Il classe ’96 piace allo Spezia ma soprattutto al Parma. I ducali, col ritorno di D’Aversa in panchina, farebbero di Ounas un punto chiave dello schieramento tattico, schierandolo nel ruolo a lui più congeniale, l’ala destra. Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com il Parma avrebbe già chiesto informazioni al Napoli circa il prestito dell’algerino.