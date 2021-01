Gattuso su Osimhen: “Sta meglio, negli ultimi giorni è più felice. Speriamo torni presto”

Il Napoli ha battuto l’Empoli per 3-2 nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Restano comunque grossi dubbi sulla fase offensiva del Napoli, che attacca ma non riesce a finalizzare quanto crea. A questo proposito Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport delle condizioni di Victor Osimhen, ormai fuori per infortunio da due mesi e positivo al Covid. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Osimhen? Victor è un giocatore importante per noi. Ora sta meglio, me l’hanno detto tutti. L’importante è che sta meglio e spero diventi presto negativo, poiché deve tornare a lavorare. Negli ultimi giorni sta meglio ed è più felice, me l’ha detto anche lui. Spero torni il prima possibile”.