Gattuso e la miastenia: “Sto meglio grazie al cortisone. Posso allenare, ci sono cose peggiori nella vita”

Gennaro Gattuso torna a parlare della miastenia e delle sue condizioni di salute nel corso del post partita di Napoli-Empoli su Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come mi sento? Decisamente meglio, mi ha aiutato tanto la cura al cortisone. In questo periodo ne ho sentite tante, ma potete star tranquilli. Convivo con la malattia da ormai dieci anni, e questa è la terza volta che il problema torna in modo più prepotente. Al di là di tutto non ho problemi ad allenare, non c’è di che preoccuparsi. C’è di peggio nella vita, l’importante è saper reagire”.